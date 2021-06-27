Индонезия бьет антирекорды по COVID-19, но пик еще впереди

Сообщается, что уже переполнены больницы Джакарты и других крупных городов на Западной и Центральной Яве. С начала пандемии в стране зарегистрировали более 2,1 млн случаев и более 57 000 летальных исходов. При этом предполагается, что реальное число куда выше, поскольку в Индонезии очень низкий уровень тестирования.

Заболеваемость резко возросла в последние недели после завершения Рамадана и выявления новых штаммов, в том числе, "Дельта". По словам пресс-секретаря рабочей группы по COVID Сити Надия Тармизи, вспышка была прогнозируемой.

"Пик ожидается в ближайшие две-три недели", - добавила она.

На фоне этой вспышки растут опасения, что слабая система здравоохранения Индонезии может обрушиться, поскольку некоторые больницы уже отказываются принимать пациентов. На сегодня в стране вакцинировано только 5% населения.