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Індонезія б'є антирекорди з COVID-19, але пік ще попереду

Автор: РБК-Україна

В Індонезії фіксується серйозний спалах COVID-19, добова захворюваність перевищила 21 000 нових випадків. Це новий антирекорд для країни.

Про це пише AFP.

Повідомляється, що вже переповнені лікарні Джакарти та інших великих міст на Західній і Центральній Яві. З початку пандемії в країні зареєстрували понад 2,1 млн випадків і понад 57 000 летальних випадків. При цьому передбачається, що реальне число куди вище, оскільки в Індонезії дуже низький рівень тестування.

Захворюваність різко зросла в останні тижні після завершення Рамадану і виявлення нових штамів, в тому числі, "Дельта". За словами прес-секретарки робочої групи з COVID Сіті Надія Тармізі, спалах був прогнозованим.

"Пік очікується в найближчі два-три тижні", - додала вона.

На тлі цього спалаху зростають побоювання, що слабка система охорони здоров'я Індонезії може обвалитися, оскільки деякі лікарні вже відмовляються приймати пацієнтів. На сьогодні в країні вакциновано тільки 5% населення.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що жителям сільських районів в Індонезії почали роздавати курчат за щеплення від COVID-19.

А антирекорди щодо захворюваності в країні почали фіксувати з середини червня.

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ИндонезияCOVID-19Коронавірус