Ирландия ослабляет карантин: откроют магазины, бары и гостиницы

Ирландия ослабляет карантинные ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Такое решение приняли в правительстве.
Об этом пишет Reuters.
Ирландия вошла в список стран, которые могут из-за низких показателей распространения коронавируса ослабить карантин. Поэтому в правительстве заявили, что в мае можно будет открыть все магазины и возобновить работу бытовых услуг, а бары, рестораны и гостиницы откроют в начале июня.
жесткие ограничения на международные поездки.
В правительстве говорят, что вернутся к международным поездкам этим летом, а план согласуют к концу мая.
Напомним, во Франции стартуют четыре этапа смягчения карантина. О них рассказал президент Эммануэль Макрон.
Ранее сообщалось, что в Германии появился новый закон о локдауне. Он обязывает закрыть музеи, театры, фитнес-центры и ввести комендантский час в регионах с высокой заболеваемостью.