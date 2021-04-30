Ірландія послаблює карантин: відкриють магазини, бари та готелі

Ірландія послаблює карантинні обмеження, пов'язані з пандемією коронавірусу. Таке рішення прийняли в уряді.
Про це пише Reuters.
Ірландія увійшла до списку країн, які можуть через низькі показники поширення коронавірусу послабити карантин. Тому в уряді заявили, що в травні можна буде відкрити всі магазини і відновити роботу побутових послуг, а бари, ресторани і готелі відкриють на початку червня.
жорсткі обмеження на міжнародні поїздки.
В уряді кажуть, що повернуться до міжнародних поїздок цього літа, а план узгодять до кінця травня.
Нагадаємо, у Франції стартують чотири етапи пом'якшення карантину. Про них розповів президент Еммануель Макрон.
Раніше повідомлялося, що у Німеччині з'явився новий закон про локдаун. Він зобов'язує закрити музеї, театри, фітнес-центри і ввести комендантську годину в регіонах з високою захворюваністю.