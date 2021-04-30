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Ірландія послаблює карантин: відкриють магазини, бари та готелі

Автор: Наталья Скороход

Ірландія послаблює карантинні обмеження, пов'язані з пандемією коронавірусу. Таке рішення прийняли в уряді.

Про це пише Reuters.

Ірландія увійшла до списку країн, які можуть через низькі показники поширення коронавірусу послабити карантин. Тому в уряді заявили, що в травні можна буде відкрити всі магазини і відновити роботу побутових послуг, а бари, ресторани і готелі відкриють на початку червня.

жорсткі обмеження на міжнародні поїздки.

В уряді кажуть, що повернуться до міжнародних поїздок цього літа, а план узгодять до кінця травня.

Нагадаємо, у Франції стартують чотири етапи пом'якшення карантину. Про них розповів президент Еммануель Макрон.

Раніше повідомлялося, що у Німеччині з'явився новий закон про локдаун. Він зобов'язує закрити музеї, театри, фітнес-центри і ввести комендантську годину в регіонах з високою захворюваністю.

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