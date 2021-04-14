UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Италии вакцину Johnson & Johnson могут разрешить только людям старше 60 лет

Автор: Андрей Василюк

Итальянское агентство по медицинским препаратам (AIFA) может обсудить вариант использования COVID-вакцины Johnson & Johnson только для людей в возрасте старше 60 лет. Регулятор опирается на последние данные о случаях тромбоза после вакцинации лишь у людей моложе 50 лет.

Об этом 14 апреля в интервью газете Il Corriere della Sera заявил руководитель агентства Никола Магрини, передает Reuters.

"Мы увидим, что лучше использовать. Мы могли бы обсудить возможность зарезервировать эти дозы (вакцины J&J) для людей в возрасте старше 60 лет, поскольку случаи (возникновение тромбов) снова сосредоточены на людях в возрасте до 50 лет", - сказал директор AIFA Никола Магріні.

Во вторник, 13 апреля, федеральные агентства здравоохранения США рекомендовали приостановить использования вакцины J&J по крайней мере на несколько дней из-за того, что у шести женщин в возрасте до 50 лет после прививки образовались тромбы.

При этом 13 апреля в Европейском агентстве по лекарственным средствам отметили, что связь между вакциной от коронавируса компании Johnson & Johnson и образованием тромбов пока не подтверждена. Комитет по безопасности продолжает расследование связи.

12 апреля компания Johnson & Johnson начала поставлять свою вакцину Janssen странам Европейского союза. Но на следующий день,13 апреля, компания Johnson & Johnson объявила о том, что откладывает применение своей вакцины Janssen на территории Европы из-за возможной связи вакцины с образованием тромбов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус
Читайте также
Украина подходит к плато, ситуация с COVID стабилизируется, - Радуцкий
Украина ждёт Pfizer: что известно о вакцине и чем она отличается от других
Компания Moderna понизила эффективность своей вакцины
Прогноз погоды