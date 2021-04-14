В Италии вакцину Johnson & Johnson могут разрешить только людям старше 60 лет

Итальянское агентство по медицинским препаратам (AIFA) может обсудить вариант использования COVID-вакцины Johnson & Johnson только для людей в возрасте старше 60 лет. Регулятор опирается на последние данные о случаях тромбоза после вакцинации лишь у людей моложе 50 лет.
Об этом 14 апреля в интервью газете Il Corriere della Sera заявил руководитель агентства Никола Магрини, передает Reuters.
"Мы увидим, что лучше использовать. Мы могли бы обсудить возможность зарезервировать эти дозы (вакцины J&J) для людей в возрасте старше 60 лет, поскольку случаи (возникновение тромбов) снова сосредоточены на людях в возрасте до 50 лет", - сказал директор AIFA Никола Магріні.
Во вторник, 13 апреля, федеральные агентства здравоохранения США рекомендовали приостановить использования вакцины J&J по крайней мере на несколько дней из-за того, что у шести женщин в возрасте до 50 лет после прививки образовались тромбы.
При этом 13 апреля в Европейском агентстве по лекарственным средствам отметили, что связь между вакциной от коронавируса компании Johnson & Johnson и образованием тромбов пока не подтверждена. Комитет по безопасности продолжает расследование связи.
12 апреля компания Johnson & Johnson начала поставлять свою вакцину Janssen странам Европейского союза. Но на следующий день,13 апреля, компания Johnson & Johnson объявила о том, что откладывает применение своей вакцины Janssen на территории Европы из-за возможной связи вакцины с образованием тромбов.