В Італії вакцину Johnson & Johnson можуть дозволити лише людям старше 60 років

Італійське агентство з медичних препаратів (AIFA) може обговорити варіант використання COVID-вакцини Johnson & Johnson лише для людей віком старше 60 років. Регулятор спирається на останні дані про випадки тромбозу після вакцинації лише у людей молодше 50 років.
Про це 14 квітня в інтерв'ю газеті Il Corriere della Sera заявив керівник агентства Нікола Магріні, передає Reuters.
"Ми побачимо, що краще використовувати. Ми могли б обговорити можливість зарезервувати ці дози (вакцини J&J) для людей у віці старше 60 років, оскільки випадки (виникнення тромбів) знову зосереджені на людях у віці до 50 років", - сказав директор AIFA Нікола Магріні.
У вівторок, 13 квітня, федеральні агентства охорони здоров'я США рекомендували призупинити використання вакцини J&J принаймні на декілька днів через те, що у шести жінок віком до 50 років після щеплення утворилися тромби.
При цьому 13 квітня в Європейському агентстві з лікарських засобів зазначили, що зв'язок між вакциною від коронавірусу компанії Johnson & Johnson та утворенням тромбів поки не підтверджений. Комітет з безпеки продовжує розслідування зв'язку.
12 квітня компанія Johnson & Johnson почала поставляти свою вакцину Janssen країнам Європейського союзу. Але наступного дня,13 квітня, компанія Johnson & Johnson оголосила про те, що відкладає застосування своєї вакцини Janssen на території Європи через можливий зв'язок вакцини з утворенням тромбів.