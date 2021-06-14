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Италия продолжит использовать вакцину AstraZeneca для людей старше 60 лет

Автор: Наталья Скороход

В Италии вакцину AstraZeneca разрешили использовать для людей старше 60 лет. Такое решение приняло правительство, отменив запреты, которые были введены раньше.

Об этом сообщает Reuters.

Однако в интервью изданию Reuters он заявил, что AstraZeneca "сохраняет благоприятный профиль риска для всех возрастов, но особенно у пожилых людей старше 60 лет".

"К сожалению, мои слова не были правильно истолкованы в недавнем интервью La Stampa", - сказал Кавалери.

Позиция EMA заключается в том, что вакцина AstraZeneca безопасна и может использоваться для всех возрастных групп старше 18 лет.

Напомним, что в апреле Британия сообщили о случаях возникновения тромбозов после вакцинации препаратом AstraZeneca. После этого многие страны начали насторожено относиться к вакцине.

Ранее сообщалось, что в Канаде разрешили смешивать вакцины от коронавируса.

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