Италия продолжит использовать вакцину AstraZeneca для людей старше 60 лет

В Италии вакцину AstraZeneca разрешили использовать для людей старше 60 лет. Такое решение приняло правительство, отменив запреты, которые были введены раньше.
Об этом сообщает Reuters.
Однако в интервью изданию Reuters он заявил, что AstraZeneca "сохраняет благоприятный профиль риска для всех возрастов, но особенно у пожилых людей старше 60 лет".
"К сожалению, мои слова не были правильно истолкованы в недавнем интервью La Stampa", - сказал Кавалери.
Позиция EMA заключается в том, что вакцина AstraZeneca безопасна и может использоваться для всех возрастных групп старше 18 лет.
Напомним, что в апреле Британия сообщили о случаях возникновения тромбозов после вакцинации препаратом AstraZeneca. После этого многие страны начали насторожено относиться к вакцине.
Ранее сообщалось, что в Канаде разрешили смешивать вакцины от коронавируса.