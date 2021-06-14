Италия продолжит использовать вакцину AstraZeneca для людей старше 60 лет

Однако в интервью изданию Reuters он заявил, что AstraZeneca "сохраняет благоприятный профиль риска для всех возрастов, но особенно у пожилых людей старше 60 лет".

"К сожалению, мои слова не были правильно истолкованы в недавнем интервью La Stampa", - сказал Кавалери.

Позиция EMA заключается в том, что вакцина AstraZeneca безопасна и может использоваться для всех возрастных групп старше 18 лет.