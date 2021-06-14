Італія продовжить використовувати вакцину AstraZeneca для людей старше 60 років

В Італії вакцину AstraZeneca дозволили використовувати для людей старше 60 років. Таке рішення прийняв уряд, скасувавши заборони, які були введені раніше.
Про це повідомляє Reuters.
Однак в інтерв'ю виданню Reuters він заявив, що AstraZeneca "зберігає сприятливий профіль ризику для будь-якого віку, але особливо у літніх людей старше 60 років".
"На жаль, мої слова не були правильно витлумачені в недавньому інтерв'ю La Stampa", - сказав Кавалері.
Позиція EMA полягає в тому, що вакцина AstraZeneca безпечна і може використовуватися для всіх вікових груп старше 18 років.
Нагадаємо, що в квітні Британія повідомили про випадках виникнення тромбозів після вакцинації препаратом AstraZeneca. Після цього багато країн почали насторожено ставитися до вакцини.
Раніше повідомлялося, що у Канаді дозволили змішувати вакцини від коронавірусу.