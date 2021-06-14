Італія продовжить використовувати вакцину AstraZeneca для людей старше 60 років

Однак в інтерв'ю виданню Reuters він заявив, що AstraZeneca "зберігає сприятливий профіль ризику для будь-якого віку, але особливо у літніх людей старше 60 років".

"На жаль, мої слова не були правильно витлумачені в недавньому інтерв'ю La Stampa", - сказав Кавалері.

Позиція EMA полягає в тому, що вакцина AstraZeneca безпечна і може використовуватися для всіх вікових груп старше 18 років.