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Ивано-Франковская область может вернуться в "оранжевую" зону, но есть условие

Автор: Анастасия Рокитна

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Ивано-Франковской области выравнивается ситуация с коронавирусом, поэтому она может скоро выйти из "красной" зоны карантина. Сейчас из больниц выписывается больше людей, чем попадает.

Об этом он заявил на совещании у президента Украины Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба Офиса президента.

По его словам, темпы прироста количества больных замедлились.

"Это означает, что при сохранении такой динамики в ближайшее время область может попасть в "оранжевую" зону", - сказал Шмыгаль.

Кроме того, в Минздраве заявили об улучшении ситуации с коронавирусом в Черновицкой, Закарпатской и Ивано-Франковской областях. Эти регионы могут скоро выйти из "красной" зоны карантина.

Отметим, в "красной" зоне сейчас находится 11 регионов: Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.

Напомним, в Кабинете министров Украины назвали два региона, которые могут попасть в "красную" зону карантина. Это Харьковская и Хмельницкая области.

Отметим, вчера в Киеве начал действовать усиленный локдаун.

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Новости Украины Ивано-Франковская областьКарантин
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