Івано-Франківська область може повернутись в "помаранчеву" зону, але є умова

За його словами, темпи приросту кількості хворих уповільнилися.

"Це означає, що при збереженні такої динаміки найближчим часом область може потрапити до "помаранчевої" зони", - сказав Шмигаль.

Крім того, у МОЗ заявили про покращення ситуації з коронавірусом у Чернівецькій, Закарпатській та Івано-Франківській областях. Ці регіони можуть скоро вийти з "червоної" зони карантину.

Зазначимо, в "червоній" зоні зараз знаходиться 11 регіонів: Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька і Чернігівська області.