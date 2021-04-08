Ивано-Франковская область завтра может перейти в "желтую" зону, - Ляшко

Ивано-Франковская область уже завтра может перейти в "желтую" зону адаптивного карантина. При этом в ближайшие два дня из "красной" зоны может выйти Закарпатская область.
Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире "Украина 24".
"Ивано-Франковская область, скорее всего, завтра будет выведена из "красного" уровня. Они достигли показателей, которые позволяют перевести их в "желтую" зону. Закарпатская область - через день - два также выйдет из "красного" уровня. То есть мы видим стабилизацию процесса на западе страны", - заявил он.
Ляшко подчеркнул, что в среднем выход к показателям "желтой" зоны у регионов занимает 3-4 недели.
Напомним, в Черновицкой, Закарпатской и Ивано-Франковской областях наблюдается улучшение ситуации с коронавирусом. В Министерстве здравоохранения отметили, что эти регионы могут скоро выйти из "красной" зоны карантина.
Кроме того, Запорожская и Хмельницкая области перейдут в "красную" зону с 9 апреля.
Добавим, что в Кабинете министров пока не видят необходимости во введении тотального карантина в Украине.