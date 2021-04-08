Івано-Франківська область завтра може перейти в "жовту" зону, - Ляшко

Івано-Франківська область вже завтра може перейти в "жовту" зону адаптивного карантину. При цьому в найближчі два дні з "червоної" зони може вийти Закарпатська область.
Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі "Україна 24".
"Івано-Франківська область, швидше за все, завтра буде виведена з "червоного" рівня. Вони досягли показників, які дозволяють перевести їх в "жовту" зону. Закарпатська область - через день - два також вийде з "червоного" рівня. Тобто ми бачимо стабілізацію процесу на заході країни", - заявив він.
Ляшко підкреслив, що в середньому вихід до показників жовтої зони у регіонів займає 3-4 тижні.
Нагадаємо, у Чернівецькій, Закарпатській та Івано-Франківській областях спостерігається поліпшення ситуації з коронавірусом. У Міністерстві охорони здоров'я відзначили, що ці регіони можуть скоро вийти з "червоної" зони карантину.
Крім того, Запорізька та Хмельницька області перейдуть в "червону" зону з 9 квітня.
Додамо, що у Кабінеті міністрів поки не бачать необхідності у введенні тотального карантину в Україні.