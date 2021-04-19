UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Израиль может ввести "зеленые паспорта" для детей. Их вакцинация еще не началась

Автор: Владимир Гайдук

Министерство здравоохранения Израиля предлагает ввести временные "зеленые паспорта" для детей, хотя их вакцинация от коронавируса еще не началась. Решение будет принято в ближайшие дни.

Об этом пишут "Новости Израиля".

Сообщается, что дети в Израиле до сих пор лишены возможности посещать театры, концерты и прочее, поскольку "зеленые паспорта" выдают только вакцинированным. Также отмечается, что от этого страдают целые отрасли общественного питания, такие как McDonald's, основными клиентами которых являются дети, а также детские учреждения культуры.

Предлагается выдавать временный "зеленый паспорт" детям на несколько дней по результатам тестирований в больничных кассах. Ожидается, что решение примут в ближайшие дни и касаться оно будет только детей.

Напомним, ранее в Израиле объявили, что в мае откроют страну для вакцинированных иностранных туристов. Однако туристам все равно нужно будет делать ПЦР-тесты.

Также ранее в Израиле отменили обязательное ношение масок на улице. При этом масочный режим сохраняется для закрытых помещений. Израиль уже вплотную приблизился к формированию коллективного иммунитета от COVID.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ИзраильКарантинКоронавирус
Читайте также
В восьми регионах Украины превышена норма заполненности кроватей для больных COVID
Прогноз погоды