Израиль может ввести "зеленые паспорта" для детей. Их вакцинация еще не началась

Министерство здравоохранения Израиля предлагает ввести временные "зеленые паспорта" для детей, хотя их вакцинация от коронавируса еще не началась. Решение будет принято в ближайшие дни.

Сообщается, что дети в Израиле до сих пор лишены возможности посещать театры, концерты и прочее, поскольку "зеленые паспорта" выдают только вакцинированным. Также отмечается, что от этого страдают целые отрасли общественного питания, такие как McDonald's, основными клиентами которых являются дети, а также детские учреждения культуры.

Предлагается выдавать временный "зеленый паспорт" детям на несколько дней по результатам тестирований в больничных кассах. Ожидается, что решение примут в ближайшие дни и касаться оно будет только детей.