Ізраїль може запровадити "зелені паспорти" для дітей. Їх вакцинація ще не почалася

Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю пропонує ввести тимчасові "зелені паспорти" для дітей, хоча їх вакцинація від коронавірусу ще не почалася. Рішення буде прийнято найближчими днями.
Про це пишуть "Новини Ізраїлю".
Повідомляється, що діти в Ізраїлі досі позбавлені можливості відвідувати театри, концерти, оскільки "зелені паспорти" видають тільки вакцинованим. Також зазначається, що від цього страждають цілі галузі громадського харчування, такі як McDonald's, основними клієнтами яких є діти, а також дитячі заклади культури.
Пропонується видавати тимчасовий "зелений паспорт" дітям на кілька днів за результатами тестувань у лікарняних касах. Очікується, що рішення приймуть найближчими днями і стосуватиметься воно лише дітей.
Нагадаємо, раніше в Ізраїлі оголосили, що в травні відкриють країну для вакцинованих іноземних туристів. Проте туристам все одно треба буде робити ПЛР-тести.
Також раніше в Ізраїлі скасували обов'язкове носіння масок на вулиці. При цьому масковий режим зберігається для закритих приміщень. Ізраїль вже впритул наблизився до формування колективного імунітету від COVID.