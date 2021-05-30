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В Израиле детям предлагают вводить только одну дозу COVID-вакцины

Автор: Наталья Скороход

В Израиле, самой вакцинированной стране в мире, задумались о вакцинации от коронавируса детей и подростков. Правда, младшему поколению предлагают вводить только одну дозу вакцины.

Об этом сообщает Times of Israel.

Напомним, в Израиле вакциной Pfizer вакцинировали наибольшую часть населения в мире. Опыт этой страны помог оценить, насколько эффективна вакцина.

Ранее сообщалось, что в Израиле от коронавируса вакцинировали 75 процентов населения.

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