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В Ізраїлі дітям пропонують вводити тільки одну дозу COVID-вакцини

Автор: Наталья Скороход

В Ізраїлі, найбільш вакцинованій країні у світі, задумалися про вакцинацію від коронавірусу дітей і підлітків. Правда, молодшому поколінню пропонують вводити тільки одну дозу вакцини.

Про це повідомляє Times of Israel.

Нагадаємо, в Ізраїлі вакциною Pfizer вакцинували найбільшу частину населення у світі. Досвід цієї країни допоміг оцінити, наскільки ефективна вакцина.

Раніше повідомлялося, що в Ізраїлі від коронавірусу вакцинували 75 відсотків населення.

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