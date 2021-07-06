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В Израиле заявили о снижении эффективности вакцины Pfizer из-за распространения штамма "Дельта"

Автор: РБК-Украина

Министерство здравоохранения Израиля заявило о снижении эффективности вакцины Pfizer против заражения коронавирусом и предотвращения легкого заболевания с симптомами до 64%. Заявление прозвучало на фоне распространения в стране штамма "Дельта".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsru.co.il.

При этом, согласно данным минздрава, эффективность вакцины против тяжелой болезни и госпитализации остается на уровне 93%.

Ранее сообщалось, что в Израиле штаммом коронавируса "Дельта" болеют и вакцинированные люди.

Напомним, израильтян обязали носить маски в помещениях. Такое распоряжение выдало правительство. Власти опасаются всплеска заболеваемости из-за штамма "Дельта".

Ранее сообщалось, что власти Израиля усилили карантин из-за роста заболеваемости коронавирусом.

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