В Ізраїлі заявили про зниження ефективності вакцини Pfizer через поширення штаму "Дельта"

Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю заявило про зниження ефективності вакцини Pfizer проти зараження коронавірусом і запобігання легкого захворювання з симптомами до 64%. Заява прозвучала на тлі поширення в країні штаму "Дельта".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsru.co.il.
При цьому, згідно з даними МОЗ, ефективність вакцини проти важкої хвороби і госпіталізації залишається на рівні 93%.
Раніше повідомлялося, що в Ізраїлі штамом коронавірусу "Дельта" хворіють і вакциновані люди.
Нагадавши, ізраїльтян зобов'язали носити маски в приміщеннях. Таке розпорядження видав уряд. Влада побоюється сплеску захворюваності через штам "Дельта".
Раніше повідомлялося, що влада Ізраїлю посилила карантин через зростання захворюваності коронавірусом.