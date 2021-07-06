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В Ізраїлі заявили про зниження ефективності вакцини Pfizer через поширення штаму "Дельта"

Автор: РБК-Україна

Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю заявило про зниження ефективності вакцини Pfizer проти зараження коронавірусом і запобігання легкого захворювання з симптомами до 64%. Заява прозвучала на тлі поширення в країні штаму "Дельта".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsru.co.il.

При цьому, згідно з даними МОЗ, ефективність вакцини проти важкої хвороби і госпіталізації залишається на рівні 93%.

Раніше повідомлялося, що в Ізраїлі штамом коронавірусу "Дельта" хворіють і вакциновані люди.

Нагадавши, ізраїльтян зобов'язали носити маски в приміщеннях. Таке розпорядження видав уряд. Влада побоюється сплеску захворюваності через штам "Дельта".

Раніше повідомлялося, що влада Ізраїлю посилила карантин через зростання захворюваності коронавірусом.

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ІзраїльКоронавірус