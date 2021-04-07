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Какие вакцины и когда получит Украина: график поставок

Автор: РБК-Украина

На сегодняшний день Украина договорилась о поставках вакцин от COVID нескольких производителей. Первые контракты могут быть полностью закрыты еще до конца весны.

Об этом на заседании правительства заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"На сегодня у нас есть контракты на поставки 24 млн доз вакцин", - отметил Степанов.

Что касается конкретных производителей, то это:

  • 10 млн доз вакцины Novavax - поставки которой начнутся в июле 2021 года;
  • 3 млн доз вакцины Covishield - 500 тысяч уже почти использовали, еще 1,5 млн доз будут поставлены в течение апреля-мая;
  • 2 млн доз вакцины от компании Sinovac - 215 тысяч доз уже находятся в Украине;
  • 10 млн доз вакцины от компании Pfizer - поставки в течение года;
  • 8 млн доз вакцины по глобальному механизму COVAX (разные производители).

Таким образом, в общей сложности украинская сторона может рассчитывать на 32 млн доз вакцин.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина законтрактовала достаточное количество вакцин от COVID, чтобы до конца года вакцинировать всех желающих.

Он также подчеркнул, что преодолеть пандемию Украина сможет только путем вакцинации и эффективных карантинных мер.

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Новости Украины ВакцинаМаксим СтепановCOVID-19
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