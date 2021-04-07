Какие вакцины и когда получит Украина: график поставок

На сегодняшний день Украина договорилась о поставках вакцин от COVID нескольких производителей. Первые контракты могут быть полностью закрыты еще до конца весны.
Об этом на заседании правительства заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
"На сегодня у нас есть контракты на поставки 24 млн доз вакцин", - отметил Степанов.
Что касается конкретных производителей, то это:
Таким образом, в общей сложности украинская сторона может рассчитывать на 32 млн доз вакцин.
Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина законтрактовала достаточное количество вакцин от COVID, чтобы до конца года вакцинировать всех желающих.
Он также подчеркнул, что преодолеть пандемию Украина сможет только путем вакцинации и эффективных карантинных мер.