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Які вакцини і коли отримає Україна: графік поставок

Автор: РБК-Україна

На сьогоднішній день Україна домовилася про постачання вакцин від COVID декількох виробників. Перші контракти можуть бути повністю закриті ще до кінця весни.

Про це на засіданні уряду заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"На сьогодні у нас є контракти на поставки 24 млн доз вакцин", - зазначив Степанов.

Що стосується конкретних виробників, то це:

  • 10 млн доз вакцини Novavax - постачання якої почнуться в липні 2021 року;
  • 3 млн доз вакцини Covishield - 500 тисяч вже майже використали, ще 1,5 млн доз будуть поставлені протягом квітня-травня;
  • 2 млн доз вакцини від компанії Sinovac - 215 тисяч доз вже знаходяться в Україні;
  • 10 млн доз вакцини від компанії Pfizer - поставки протягом року;
  • 8 млн доз вакцини з глобального механізму COVAX (різні виробники).

Таким чином, загалом українська сторона може розраховувати на 32 млн доз вакцин.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна законтрактувала достатню кількість вакцин від COVID, щоб до кінця року вакцинувати всіх охочих.

Він також підкреслив, що подолати пандемію Україна зможе лише шляхом вакцинації і ефективних карантинних заходів.

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Новини України ВакцинаМаксим СтепановCOVID-19
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