Які вакцини і коли отримає Україна: графік поставок

На сьогоднішній день Україна домовилася про постачання вакцин від COVID декількох виробників. Перші контракти можуть бути повністю закриті ще до кінця весни.
Про це на засіданні уряду заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"На сьогодні у нас є контракти на поставки 24 млн доз вакцин", - зазначив Степанов.
Що стосується конкретних виробників, то це:
Таким чином, загалом українська сторона може розраховувати на 32 млн доз вакцин.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна законтрактувала достатню кількість вакцин від COVID, щоб до кінця року вакцинувати всіх охочих.
Він також підкреслив, що подолати пандемію Україна зможе лише шляхом вакцинації і ефективних карантинних заходів.