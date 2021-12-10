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Какой бизнес сможет принять тысячу за вакцинацию: утвержден перечень кодов

Автор: Артем Горовенко

Кабинет министров Украины утвердил перечень кодов для бизнеса, который сможет принять оплату картой с тысячей гривен за вакцинацию от коронавируса. Это бизнес в сфере культуры, перевозок и спорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабмина.

В частности, правительство утвердило перечень MCC-кодов, которые присваиваются банком, для бизнеса в программе "еПоддержка":

  • Культура - 5942, 7832, 7922, 7929, 7991
  • Пассажирский внутренние перевозки железнодорожным и авиационным транспортом - 4112
  • Физическая культура и спорт - 4511, 7941, 7996

Напомним, ранее РБК-Украина опубликовало инструкцию, как получить и на что потратить тысячу за вакцинацию.

Также уже первая авиакомпания объявила об участии в этой программе.

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КоронавирусВакцинация