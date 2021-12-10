Какой бизнес сможет принять тысячу за вакцинацию: утвержден перечень кодов

Кабинет министров Украины утвердил перечень кодов для бизнеса, который сможет принять оплату картой с тысячей гривен за вакцинацию от коронавируса. Это бизнес в сфере культуры, перевозок и спорта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабмина.
В частности, правительство утвердило перечень MCC-кодов, которые присваиваются банком, для бизнеса в программе "еПоддержка":
Напомним, ранее РБК-Украина опубликовало инструкцию, как получить и на что потратить тысячу за вакцинацию.
Также уже первая авиакомпания объявила об участии в этой программе.