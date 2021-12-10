Який бізнес зможе прийняти тисячу за вакцинацію: затверджено перелік кодів

Кабінет міністрів України затвердив перелік кодів для бізнесу, який зможе прийняти оплату карткою з тисячею гривень за вакцинацію від коронавірусу. Це бізнес у сфері культури, перевезень і спорту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову Кабміну.
Зокрема, уряд затвердив перелік MCC-кодів, які присвоюються банком, для бізнесу у програмі "єПідтримка":
Нагадаємо, раніше РБК-Україна опублікувало інструкцію, як отримати і на що витратити тисячу за вакцинацію.
Також вже перша авіакомпанія оголосила про участь у програмі.