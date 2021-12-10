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Який бізнес зможе прийняти тисячу за вакцинацію: затверджено перелік кодів

Автор: Артем Горовенко

Кабінет міністрів України затвердив перелік кодів для бізнесу, який зможе прийняти оплату карткою з тисячею гривень за вакцинацію від коронавірусу. Це бізнес у сфері культури, перевезень і спорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову Кабміну.

Зокрема, уряд затвердив перелік MCC-кодів, які присвоюються банком, для бізнесу у програмі "єПідтримка":

  • Культура - 5942, 7832, 7922, 7929, 7991
  • Пасажирський внутрішні перевезення залізничним та авіаційним транспортом - 4112
  • Фізична культура і спорт - 4511, 7941, 7996

Нагадаємо, раніше РБК-Україна опублікувало інструкцію, як отримати і на що витратити тисячу за вакцинацію.

Також вже перша авіакомпанія оголосила про участь у програмі.

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КоронавірусВакцинація