Канада ослабит карантин для вакцинированных людей: разрешат собрания и спорт в помещении

Для жителей Канады, которые вакцинированы от коронавируса, ослабят карантинные ограничения. Им разрешат собираться в помещении и на открытом воздухе и заниматься спортом.
Об этом сообщает Reuters.
иректор общественного здравоохранения Тереза Тэм.
В то же время, отсутствие масок на открытом воздухе разрешено в Канаде.
Сейчас в Канаде одну дозу вакцины от COVID-19 получило чуть более чем половина взрослого населения. При этом 4% взрослого населения Канады уже вакцинировано полностью.
Напомним, в Беларуси выявили собственный штамм коронавируса. Он оказался заразным также, как и "индийский" штамм.
Ранее сообщалось, что в США уже начали вакцинацию подростков от коронавируса. Их будут вакцинировать препаратом Pfizer.