Канада ослабит карантин для вакцинированных людей: разрешат собрания и спорт в помещении

иректор общественного здравоохранения Тереза Тэм.

В то же время, отсутствие масок на открытом воздухе разрешено в Канаде.

Сейчас в Канаде одну дозу вакцины от COVID-19 получило чуть более чем половина взрослого населения. При этом 4% взрослого населения Канады уже вакцинировано полностью.