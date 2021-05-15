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Канада ослабит карантин для вакцинированных людей: разрешат собрания и спорт в помещении

Автор: Наталья Скороход

Для жителей Канады, которые вакцинированы от коронавируса, ослабят карантинные ограничения. Им разрешат собираться в помещении и на открытом воздухе и заниматься спортом.

Об этом сообщает Reuters.

иректор общественного здравоохранения Тереза Тэм.

В то же время, отсутствие масок на открытом воздухе разрешено в Канаде.

Сейчас в Канаде одну дозу вакцины от COVID-19 получило чуть более чем половина взрослого населения. При этом 4% взрослого населения Канады уже вакцинировано полностью.

Напомним, в Беларуси выявили собственный штамм коронавируса. Он оказался заразным также, как и "индийский" штамм.

Ранее сообщалось, что в США уже начали вакцинацию подростков от коронавируса. Их будут вакцинировать препаратом Pfizer.

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