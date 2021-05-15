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Канада послабить карантин для вакцинованих людей: дозволять збори і спорт в приміщенні

Автор: Наталья Скороход

Для жителів Канади, які вакциновані від коронавірусу, послаблять карантинні обмеження. Їм дозволять збиратися в приміщенні й на відкритому повітрі та займатися спортом.

Про це повідомляє Reuters.

директор громадської охорони здоров'я Тереза Тем.

Водночас, відсутність масок на відкритому повітрі також дозволена в Канаді.

Зараз в Канаді одну дозу вакцини від COVID-19 отримало трохи більше ніж половина дорослого населення. При цьому 4% дорослого населення Канади вже вакциновано повністю.

Нагадаємо, у Білорусі виявили власний штам коронавірусу. Він виявився заразним, як і "індійський" штам.

Раніше повідомлялося, що у США вже почали вакцинацію підлітків від коронавірусу. Їх вакцинуватимуть препаратом Pfizer.

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