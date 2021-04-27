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Канада продолжит использовать вакцины Johnson & Johnson и AstraZeneca

Автор: Наталья Скороход

В Канаде продолжат использовать вакцины Johnson & Johnson и AstraZeneca, которые могут вызывать тромбы. Об этом заявили в министерстве здравоохранения в понедельник, 26 апреля.

Об этом сообщает Reuters.

В Канаде поддерживает использование вакцины Johnson & Johnson и AstraZeneca, несмотря на сообщения о редком появлении тромбов после этих вакцин.

Федеральное министерство здравоохранения заявило, что "продолжает рассматривать преимущества вакцинации, чтобы перевесить эти редкие потенциальные риски, и поддерживает использование вакцин Janssen и AstraZeneca".

Также там отметили, что "проблема впервые была выявлена в дозах, произведенных AstraZeneca".

Первые поставки доз вакцины Johnson & Johnson в Канаду должны быть доставлены на этой неделе.

Напомним, США поделятся с миром своими запасами вакцины AstraZeneca. Для экспорта будут доступны 60 млн. доз.

Ранее сообщалось, что вакцину Johnson & Johnson снова будут использовать в США. Запретить ее решили после того, как в стране обнаружили случаи тромбоза после вакцинации.

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