Канада продовжить використовувати вакцини Johnson & Johnson і AstraZeneca

У Канаді продовжать використовувати вакцини Johnson & Johnson і AstraZeneca, які можуть викликати тромби. Про це заявили в Міністерстві охорони здоров'я в понеділок, 26 квітня.
Про це повідомляє Reuters.
У Канаді підтримує використання вакцини Johnson & Johnson та AstraZeneca, незважаючи на повідомлення про рідкісну появу тромбів після цих вакцин.
Федеральне міністерство охорони здоров'я заявило, що "продовжує розглядати переваги вакцинації, щоб переважити ці рідкісні потенційні ризики, і підтримує використання вакцин Janssen і AstraZeneca".
Також там зазначили, що"проблема вперше була виявлена в дозах, вироблених AstraZeneca".
Перші поставки доз вакцини Johnson & Johnson в Канаду повинні бути доставлені на цьому тижні.
Нагадаємо, США поділяться зі світом своїми запасами вакцини AstraZeneca. Для експорту будуть доступні 60 млн. доз.
Раніше повідомлялося, що вакцину Johnson & Johnson знову використовуватимуть у США. Заборонити її вирішили після того, як в країні виявили випадки тромбозу після вакцинації.