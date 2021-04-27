Канада продовжить використовувати вакцини Johnson & Johnson і AstraZeneca

У Канаді підтримує використання вакцини Johnson & Johnson та AstraZeneca, незважаючи на повідомлення про рідкісну появу тромбів після цих вакцин.

Федеральне міністерство охорони здоров'я заявило, що "продовжує розглядати переваги вакцинації, щоб переважити ці рідкісні потенційні ризики, і підтримує використання вакцин Janssen і AstraZeneca".

Також там зазначили, що"проблема вперше була виявлена в дозах, вироблених AstraZeneca".

Перші поставки доз вакцини Johnson & Johnson в Канаду повинні бути доставлені на цьому тижні.