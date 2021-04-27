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Канада продовжить використовувати вакцини Johnson & Johnson і AstraZeneca

Автор: Наталья Скороход

У Канаді продовжать використовувати вакцини Johnson & Johnson і AstraZeneca, які можуть викликати тромби. Про це заявили в Міністерстві охорони здоров'я в понеділок, 26 квітня.

Про це повідомляє Reuters.

У Канаді підтримує використання вакцини Johnson & Johnson та AstraZeneca, незважаючи на повідомлення про рідкісну появу тромбів після цих вакцин.

Федеральне міністерство охорони здоров'я заявило, що "продовжує розглядати переваги вакцинації, щоб переважити ці рідкісні потенційні ризики, і підтримує використання вакцин Janssen і AstraZeneca".

Також там зазначили, що"проблема вперше була виявлена в дозах, вироблених AstraZeneca".

Перші поставки доз вакцини Johnson & Johnson в Канаду повинні бути доставлені на цьому тижні.

Нагадаємо, США поділяться зі світом своїми запасами вакцини AstraZeneca. Для експорту будуть доступні 60 млн. доз.

Раніше повідомлялося, що вакцину Johnson & Johnson знову використовуватимуть у США. Заборонити її вирішили після того, як в країні виявили випадки тромбозу після вакцинації.

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