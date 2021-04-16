Карантин на Великдень: стали відомі деталі нових обмежень у Києві

Місцева влада Києва анонсувала введення нових карантинних обмежень на Великдень . Вони будуть стосуватись релігійних закладів.

Про це повідомило джерело РБК-Україна в Київській міській державній адміністрації.

За словами співрозмовника, насамперед обмеження торкнуться релігійних закладів: церков, монастирів.

Водночас інший співрозмовник повідомив, що конкретний перелік обмежень ще напрацьовується.

Мер Києва Віталій Кличко сьогодні на брифінгу повідомив, що карантинні обмеження у місті можуть посилити на Великдень і травневі свята, щоб попередити інфекційний вибух.

Ці правила розробляє міська комісія з надзвичайних ситуацій, зазначив він, не уточнивши, які саме обмеження буде вводити влада.