Карантин на Пасху: стали известны детали новых ограничений в Киеве

По словам собеседника, в первую очередь ограничения коснутся религиозных учреждений: церквей, монастырей.

Вместе с тем, другой собеседник сообщил, что конкретный перечень ограничений еще нарабатывается.

Мэр Киева Виталий Кличко сегодня на брифинге сообщил, что карантин в городе могут усилить на Пасху и майские праздники, чтобы предупредить инфекционный взрыв.

Эти правила разрабатывает городская комиссия по чрезвычайным ситуациям, отметил он, не уточнив, какие именно ограничения будет вводить власть.