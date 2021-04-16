Карантин на Пасху: стали известны детали новых ограничений в Киеве

Местная власть Киева анонсировала введение новых карантинных ограничений на Пасху. Они будут касаться религиозных заведений.
Об этом сообщил источник РБК-Украина в Киевской городской государственной администрации.
По словам собеседника, в первую очередь ограничения коснутся религиозных учреждений: церквей, монастырей.
Вместе с тем, другой собеседник сообщил, что конкретный перечень ограничений еще нарабатывается.
Мэр Киева Виталий Кличко сегодня на брифинге сообщил, что карантин в городе могут усилить на Пасху и майские праздники, чтобы предупредить инфекционный взрыв.
Эти правила разрабатывает городская комиссия по чрезвычайным ситуациям, отметил он, не уточнив, какие именно ограничения будет вводить власть.
Напомним, по прогнозу Киевской школы экономики, в конце апреля - начале мая Киев может выйти из "красной" зоны карантина.
Отметим, местные власти Киева решили продлить жесткий карантин в городе до 30 апреля. Ситуация с коронавирусом в городе сложная.
В комментарии РБК-Украина эпидемиолог Людмила Мухарская сообщила, что для стабилизации ситуации с COVID в Киеве нужно до четырех недель.