Карантин в Тернополе: ресторанам и кафе могут ограничить работу
На заседании Тернопольского штаба для борьбы с коронавирусом решили усилить карантинные меры в городе. Новые ограничения касаются заведений общественного питания.
Об этом сообщает местное издание Terminovo.
Мэр города Сергей Надал предложил полиции, совместно с Госпотребслужбой и прессой делать проверки в ресторанах и других заведениях питания.
На заседании штаба также приняли следующие решения:
- заведениям общественного питания предлагают работать "на вынос" или обслуживать клиентов только на летних площадках. Такое ограничение введут с 12 апреля, если ситуация с заболеваемостью не улучшится.
- усилить контроль за торгово-развлекательными центрами. Чтобы регулировать количество людей в супермаркетах, будут выставлять такое количество тележек, сколько можно запустить клиентов;
- учащиеся 5-11 классов и профессиональные учреждения образования продолжат обучение в дистанционном режиме. Начальная школа сейчас учится стационарно - в классах.
Кроме того, больницы №1 и №2 готовят для приема пациентов с COVID-19, там уже начинают переоборудовать койкоместа. В целом рассчитывают увеличить коечный фонд до 120 дополнительных мест.
Напомним, Запорожье вводит жесткий карантин с 5 апреля.
Кроме того, Одесса может ввести локдаун по примеру Киева.
РБК-Украина писало, что локдаун в Киеве усиливается с 5 апреля. Комиссия по техногенной безопасности рекомендует магазинах ввести специальное приоритетное время для пенсионеров.