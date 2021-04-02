Карантин у Тернополі: ресторанам та кафе можуть обмежити роботу
На засіданні Тернопільського міського штабу для боротьби з коронавірусом вирішили посилити карантинні заходи в місті. Нові обмеження стосуються закладів громадського харчування.
Мер міста Сергій Надал запропонував поліції, спільно з Держспоживслужбою та пресою робити перевірки в ресторанах та інших закладах харчування.
На засіданні штабу також прийняли наступні рішення:
- закладам громадського харчування пропонують працювати "на виніс" або обслуговувати клієнтів лише на літніх майданчиках. Таке обмеження введуть з 12 квітня, якщо ситуація із захворюваністю не покращиться.
- посилити контроль за торгово-розважальними центрами. Щоб це регулювати кількість людей в супермаркетах, виставляють таку кількість візків, скільки можна запустити клієнтів;
- учні 5-11 класів та професійних закладів освіти продовжать навчання у дистанційному режимі. Початкова школа наразі вчиться стаціонарно - в класах.
Крім того, лікарні №№1 та 2 готують для приймання пацієнтів із COVID-19, там вже починають переоблаштовувати ліжкомісця. Загалом розраховують збільшити ліжковий фонд до 120 додаткових місць.
Нагадаємо, Запоріжжя вводить жорсткий карантин з 5 квітня.
Крім того, Одеса може ввести локдаун за прикладом Києва.
РБК-Україна писало, що локдаун у Києві посилюється з 5 квітня. Комісія з техногенної безпеки рекомендує магазинах ввести спеціальний пріоритетний час для пенсіонерів.