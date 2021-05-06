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Киев будет агитировать за отказ от патентирования вакцин от COVID-19, - торгпред Украины

Новина українською → Киев, Четверг 06 мая 2021 17:23
Киев будет агитировать за отказ от патентирования вакцин от COVID-19, - торгпред Украины Фото: замминистра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Украина будет агитировать как можно быстрее принять официальное решение об отказе от прав интеллектуальной собственности на вакцины от коронавируса. Если Всемирная торговая организация (ВТО) одобрит его, то устранит самую большую несправедливость в мире.

Об этом в Facebook сообщил заместитель министра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка.

"Бесплатное производство вакцин по всему миру. За один шаг к революционному решению ВТО”, - написал он.

По его словам, Украина будет агитировать за как можно скорейшее официальное одобрение этого решения. Качка отметил, что неравный доступ к вакцинам от коронавируса - это самая большая в мире несправедливость, которую может устранить ВТО, если примет решение отказаться от получения прав интеллектуальной собственности на эти препараты.

"В моем разговоре с генеральным директором ВТО Оконджо-Ивеала Нгози подчеркнул, что для Украины вопрос не о производстве вакцины, а о свободном доступе к вакцинам”, - добавил украинский торгпред.

Напомним, лидеры США и Евросоюза поддержали отказ от прав интеллектуальной собственности на вакцины от COVID-19. Ранее с такой инициативой обратились в ВТО страны Южной Америки и Индии.

Отметим, в Канаде одобрили вакцину Pfizer для детей от 12 лет. Это первая страна, которая одобрила вакцинацию от коронавируса в таком возрасте.

Ранее сообщалось, что ученые спрогнозировали, когда украинцы получат коллективный иммунитет от коронавируса. Сложности могут возникнуть из-за дефицита вакцин, поскольку именно вакцинация может остановить вирус.

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