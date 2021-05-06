ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Київ агітуватиме за відмову від патентування вакцин від COVID-19, - торгпред України

Новость на русском → Київ, Четвер 06 травня 2021 17:23
Київ агітуватиме за відмову від патентування вакцин від COVID-19, - торгпред України Фото: заступник міністра економіки-торговий представник України Тарас Качка(Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Україна агітуватиме якнайшвидше ухвалити офіційне рішення про відмову від прав інтелектуальної власності на вакцини від коронавірусу. Якщо Світова організація торгівлі (СОТ) схвалить його, то усуне найбільшу несправедливість у світі.

Про це в Facebook повідомив заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка.

"Безкоштовне виробництво вакцин по всьому світу. За один крок до революційного рішення СОТ", - написав він.

За його словами, Україна агітуватиме за якомога якнайшвидше офіційне схвалення цього рішення. Качка зазначив, що нерівний доступ до вакцин від коронавірусу - це найбільша в світі несправедливість, яку може усунути СОТ, якщо прийме рішення відмовитися від отримання прав інтелектуальної власності на ці препарати.

"У моїй розмові з Генеральним директором СОТ Оконджо-Івеала Нгозі підкреслив, що для України питання не про виробництво вакцини, а про вільний доступ до вакцин", - додав український торгпред.

Нагадаємо, лідери США і Євросоюзу підтримали відмова від прав інтелектуальної власності на вакцини від COVID-19. Раніше з такою ініціативою звернулися до СОТ країни Південної Америки та Індії.

Відзначити, у Канаді схвалили вакцину Pfizer для дітей від 12 років. Це перша країна, яка схвалила вакцинацію від коронавірусу в такому віці.

Раніше повідомлялося, що вчені спрогнозували, коли українці отримають колективний імунітет від коронавірусу. Складнощі можуть виникнути через дефіцит вакцин, оскільки саме вакцинація може зупинити вірус.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус Вакцина COVID-19
Локдаун в Україні
Локдаун в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцина від COVID-19
Вакцина від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19