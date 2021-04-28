Киев выходит из локдауна: опубликован полный список смягчений

В Киеве с 1 мая ослабляют карантинные ограничения из-за коронавируса. В Киевской городской госадминистрации (КГГА) назвали полный список отмененных ограничений.
Соответствующий протокол Постоянной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС от 28 апреля опубликовали на сайте КГГА.
Так, с 1 мая Киев восстанавливает:
С 5 мая восстанавливается:
Пасхальные богослужения будут проводиться в режиме видеотрансляции. Однако посещение храмов не будет запрещенным. При этом освящение пасхальных корзин будет происходить на открытом воздухе с соблюдением противоэпидемических мер.
Кроме того, в выходные и праздничные дни с 1 до 14 мая полиция, Нацгвардия, "Муниципальная охрана" и "Муниципальная стража" увеличат количество патрулей, чтобы следить за соблюдением карантинных норм в общественных местах. А на период поминальных дней усиленное патрулирование будет осуществляться на территории городских кладбищ.
Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Киев станет следующим регионом, который выйдет из "красной" зоны карантина.
РБК-Украина писало, что Чернигов с завтрашнего дня ослабляет карантин хотя город до сих пор в "красной" зоне.