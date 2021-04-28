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Киев выходит из локдауна: опубликован полный список смягчений

Автор: Инна Собора

В Киеве с 1 мая ослабляют карантинные ограничения из-за коронавируса. В Киевской городской госадминистрации (КГГА) назвали полный список отмененных ограничений.

Соответствующий протокол Постоянной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС от 28 апреля опубликовали на сайте КГГА.

Так, с 1 мая Киев восстанавливает:

  • перевозку пассажиров общественным транспортом в обычном режиме (с соблюдением определенных норм);
  • работу заведений торговли, торгово-развлекательных центров;
  • работу рынков, ярмарок;
  • работу заведений общественного питания;
  • работу спортивных залов, фитнес-центров;
  • работу кинотеатров, других учреждений культуры;
  • проведение массовых (культурных, спортивных, развлекательных, социальных, религиозных, рекламных, научных, образовательных, профессиональных тематических и других) мероприятий.

С 5 мая восстанавливается:

  • образовательный процесс в помещениях учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного, профессионального (профессионально-технического), высшего образования;
  • учебно-тренировочный процесс в спортивных сооружениях учреждениями физической культуры и спорта;
  • прием документов для зачисления детей в первые классы; конкурсный отбор до 5-10 классов с соблюдением требования не более 10 человек в одном помещении;
  • проведение профессионально-практической подготовки и государственной квалификационной аттестации в учреждениях профессионального (профессионально-технического) образования, подготовительных мероприятий к практической подготовке на производстве;
  • проведение аттестации соискателей высшего образования;
  • получение документов о профессиональном (профессионально-техническом), высшем образовании;
  • участие в публичной защите научных достижений в форме диссертаций и соответствующих подготовительных мероприятиях;
  • предоставление социальных услуг;
  • работу по обслуживанию граждан в ЦПАУ, ЦКС, отделах государственной регистрации актов гражданского состояния города Киева.

Пасхальные богослужения будут проводиться в режиме видеотрансляции. Однако посещение храмов не будет запрещенным. При этом освящение пасхальных корзин будет происходить на открытом воздухе с соблюдением противоэпидемических мер.

Кроме того, в выходные и праздничные дни с 1 до 14 мая полиция, Нацгвардия, "Муниципальная охрана" и "Муниципальная стража" увеличат количество патрулей, чтобы следить за соблюдением карантинных норм в общественных местах. А на период поминальных дней усиленное патрулирование будет осуществляться на территории городских кладбищ.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Киев станет следующим регионом, который выйдет из "красной" зоны карантина.

РБК-Украина писало, что Чернигов с завтрашнего дня ослабляет карантин хотя город до сих пор в "красной" зоне.

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