Киев выходит из локдауна: опубликован полный список смягчений

Так, с 1 мая Киев восстанавливает:

перевозку пассажиров общественным транспортом в обычном режиме (с соблюдением определенных норм);

работу заведений торговли, торгово-развлекательных центров;

работу рынков, ярмарок;

работу заведений общественного питания;

работу спортивных залов, фитнес-центров;

работу кинотеатров, других учреждений культуры;

проведение массовых (культурных, спортивных, развлекательных, социальных, религиозных, рекламных, научных, образовательных, профессиональных тематических и других) мероприятий.

С 5 мая восстанавливается:

образовательный процесс в помещениях учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного, профессионального (профессионально-технического), высшего образования;

учебно-тренировочный процесс в спортивных сооружениях учреждениями физической культуры и спорта;

прием документов для зачисления детей в первые классы; конкурсный отбор до 5-10 классов с соблюдением требования не более 10 человек в одном помещении;

проведение профессионально-практической подготовки и государственной квалификационной аттестации в учреждениях профессионального (профессионально-технического) образования, подготовительных мероприятий к практической подготовке на производстве;

проведение аттестации соискателей высшего образования;

получение документов о профессиональном (профессионально-техническом), высшем образовании;

участие в публичной защите научных достижений в форме диссертаций и соответствующих подготовительных мероприятиях;

предоставление социальных услуг;

работу по обслуживанию граждан в ЦПАУ, ЦКС, отделах государственной регистрации актов гражданского состояния города Киева.

Пасхальные богослужения будут проводиться в режиме видеотрансляции. Однако посещение храмов не будет запрещенным. При этом освящение пасхальных корзин будет происходить на открытом воздухе с соблюдением противоэпидемических мер.

Кроме того, в выходные и праздничные дни с 1 до 14 мая полиция, Нацгвардия, "Муниципальная охрана" и "Муниципальная стража" увеличат количество патрулей, чтобы следить за соблюдением карантинных норм в общественных местах. А на период поминальных дней усиленное патрулирование будет осуществляться на территории городских кладбищ.