Київ виходить з локдауна: опублікований повний список пом'якшень

У Києві з 1 травня послаблюють карантинні обмеження через коронавірус. У Київській міській держадміністрації (КМДА) назвали повний список скасованих обмежень.
Відповідний протокол Постійної комісії з питань ТЕБ та НС від 28 квітня опублікували на сайті КМДА.
Так, із 1 травня Київ відновлює:
Із 5 травня відновлюється:
Великодні богослужіння будуть проводитися у режимі відеотрансляції. Однак відвідування храмів не буде забороненим. При цьому освячення великодніх кошиків буде відбуватися на відкритому повітрі із дотриманням протиепідемічних заходів.
Крім того, у вихідні та святкові дні із 1 до 14 травня поліція, Нацгвардія, "Муніципальна охорона" та "Муніципальна варта" збільшать кількість патрулів, щоб слідкувати за дотриманням карантинних норм у громадських місцях. А на період поминальних днів посилене патрулювання буде здійснюватися на території міських кладовищ.
Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Київ стане наступним регіоном, який вийде з "червоної" зони карантину.
РБК-Україна писало, що Чернігів відзавтра послаблює карантин, хоча місто досі в "червоній" зоні.