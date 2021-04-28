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Київ виходить з локдауна: опублікований повний список пом'якшень

Автор: Инна Собора

У Києві з 1 травня послаблюють карантинні обмеження через коронавірус. У Київській міській держадміністрації (КМДА) назвали повний список скасованих обмежень.

Відповідний протокол Постійної комісії з питань ТЕБ та НС від 28 квітня опублікували на сайті КМДА.

Так, із 1 травня Київ відновлює:

  • перевезення пасажирів громадським транспортом у звичайному режимі (з дотриманням визначених норм);
  • роботу закладів торгівлі, торгово-розважальних центрів;
  • роботу ринків, ярмарок;
  • роботу закладів громадського харчування;
  • роботу спортивних залів, фітнес-центрів;
  • роботу кінотеатрів, інших закладів культури;
  • проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, соціальних, релігійних, рекламних, наукових, освітніх, професійних тематичних та інших) заходів.

Із 5 травня відновлюється:

  • освітній процес у приміщеннях закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), передвищої, вищої освіти;
  • навчально-тренувальний процес у спортивних спорудах закладами фізичної культури і спорту;
  • прийом документів для зарахування дітей до перших класів; конкурсний відбір до 5-10 класів з дотриманням вимоги – не більше 10 осіб в одному приміщенні;
  • проведення професійно-практичної підготовки та державної кваліфікаційної атестації у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, підготовчих заходів до практичної підготовки на виробництві;
  • проведення атестації здобувачів вищої освіти;
  • отримання документів про професійну (професійно-технічну), вищу освіту;
  • участь у публічному захисті наукових досягнень у формі дисертацій та відповідних підготовчих заходах;
  • надання соціальних послуг;
  • робота з обслуговування громадян у ЦНАПах, ЦКС, відділах державної реєстрації актів цивільного стану міста Києва.

Великодні богослужіння будуть проводитися у режимі відеотрансляції. Однак відвідування храмів не буде забороненим. При цьому освячення великодніх кошиків буде відбуватися на відкритому повітрі із дотриманням протиепідемічних заходів.

Крім того, у вихідні та святкові дні із 1 до 14 травня поліція, Нацгвардія, "Муніципальна охорона" та "Муніципальна варта" збільшать кількість патрулів, щоб слідкувати за дотриманням карантинних норм у громадських місцях. А на період поминальних днів посилене патрулювання буде здійснюватися на території міських кладовищ.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Київ стане наступним регіоном, який вийде з "червоної" зони карантину.

РБК-Україна писало, що Чернігів відзавтра послаблює карантин, хоча місто досі в "червоній" зоні.

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