Київ виходить з локдауна: опублікований повний список пом'якшень

Так, із 1 травня Київ відновлює:

перевезення пасажирів громадським транспортом у звичайному режимі (з дотриманням визначених норм);

роботу закладів торгівлі, торгово-розважальних центрів;

роботу ринків, ярмарок;

роботу закладів громадського харчування;

роботу спортивних залів, фітнес-центрів;

роботу кінотеатрів, інших закладів культури;

проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, соціальних, релігійних, рекламних, наукових, освітніх, професійних тематичних та інших) заходів.

Із 5 травня відновлюється:

освітній процес у приміщеннях закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), передвищої, вищої освіти;

навчально-тренувальний процес у спортивних спорудах закладами фізичної культури і спорту;

прийом документів для зарахування дітей до перших класів; конкурсний відбір до 5-10 класів з дотриманням вимоги – не більше 10 осіб в одному приміщенні;

проведення професійно-практичної підготовки та державної кваліфікаційної атестації у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, підготовчих заходів до практичної підготовки на виробництві;

проведення атестації здобувачів вищої освіти;

отримання документів про професійну (професійно-технічну), вищу освіту;

участь у публічному захисті наукових досягнень у формі дисертацій та відповідних підготовчих заходах;

надання соціальних послуг;

робота з обслуговування громадян у ЦНАПах, ЦКС, відділах державної реєстрації актів цивільного стану міста Києва.

Великодні богослужіння будуть проводитися у режимі відеотрансляції. Однак відвідування храмів не буде забороненим. При цьому освячення великодніх кошиків буде відбуватися на відкритому повітрі із дотриманням протиепідемічних заходів.

Крім того, у вихідні та святкові дні із 1 до 14 травня поліція, Нацгвардія, "Муніципальна охорона" та "Муніципальна варта" збільшать кількість патрулів, щоб слідкувати за дотриманням карантинних норм у громадських місцях. А на період поминальних днів посилене патрулювання буде здійснюватися на території міських кладовищ.