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Киев выходит из локдауна: что останется под запретом с 1 мая

Автор: Дмитрий Левицкий

В Киеве в полночь 1 мая прекратят действовать ограничения "красной" зоны карантина. Уже с субботы в столице будут действовать ограничения, которые соответствуют "оранжевой" зоне карантина.

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.

Какие ограничения будут действовать в Киеве

Так, с полуночи субботы в Киеве будет запрещено находиться в общественных домах, сооружениях и транспорте без защитных масок. На улице также нельзя находиться без документов, удостоверяющих личность.

Также запрещается:

  • проведение массовых мероприятий с участием более одного человека на 4 кв. метра или наполненностью залов более 50%;
  • работа кинотеатров и других учреждений культуры с наполненностью залов более 50%;
  • перевозки в транспорте пассажиров более чем 50% от количества мест;
  • проведение дискотек, работа ночных клубов, а также праздничные мероприятия, банкеты, мастер-классы в заведениях питания;
  • работа кафе, баров ресторанов с 24:00 до 7:00, кроме доставки и заказов навынос;
  • размещение посетителей в кафе, барах, ресторанах на расстоянии менее 2 метров и более 4 человек за столом;
  • работа заведений по размещению, кроме гостиниц, санаторно-курортных учреждений, а также реабилитационных учреждений для лиц с инвалидностью;
  • посещение учебных заведений если болеет 50% учащихся и персонала;
  • проведение в заведениях образования мероприятий для участников из более чем одной группы или класса и со зрителями;
  • работа спортзалов и фитнес-центров, если больше 1 человека на 10 квадратных метров, а бассейнов - если больше 4 человек на одной дорожке для индивидуальных занятий и более 6 для спортивно-тренировочных групп;
  • посещение учреждений социальной защиты.

Напомним, после отмены локдауна в Киеве на улицы выйдут дополнительные патрули, которые будут контролировать соблюдение ограничений.

Кроме того, с 1 мая в Киеве будут отменены специальные пропуска для проезда в общественном транспорте.

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