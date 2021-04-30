Киев выходит из локдауна: что останется под запретом с 1 мая

Так, с полуночи субботы в Киеве будет запрещено находиться в общественных домах, сооружениях и транспорте без защитных масок. На улице также нельзя находиться без документов, удостоверяющих личность.
Также запрещается:
проведение массовых мероприятий с участием более одного человека на 4 кв. метра или наполненностью залов более 50%;
работа кинотеатров и других учреждений культуры с наполненностью залов более 50%;
перевозки в транспорте пассажиров более чем 50% от количества мест;
проведение дискотек, работа ночных клубов, а также праздничные мероприятия, банкеты, мастер-классы в заведениях питания;
работа кафе, баров ресторанов с 24:00 до 7:00, кроме доставки и заказов навынос;
размещение посетителей в кафе, барах, ресторанах на расстоянии менее 2 метров и более 4 человек за столом;
работа заведений по размещению, кроме гостиниц, санаторно-курортных учреждений, а также реабилитационных учреждений для лиц с инвалидностью;
посещение учебных заведений если болеет 50% учащихся и персонала;
проведение в заведениях образования мероприятий для участников из более чем одной группы или класса и со зрителями;
работа спортзалов и фитнес-центров, если больше 1 человека на 10 квадратных метров, а бассейнов - если больше 4 человек на одной дорожке для индивидуальных занятий и более 6 для спортивно-тренировочных групп;