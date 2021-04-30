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Київ виходить з локдауну: що залишиться під забороною з 1 травня

Автор: Дмитро Левицький

У Києві опівночі 1 травня припинять діяти обмеження "червоної" зони карантину. Вже з суботи у столиці будуть діяти обмеження, які відповідають "помаранчевій" зоні карантину.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

Які обмеження будуть діяти у Києві

Так, з опівночі суботи у Києві буде заборонено перебувати у громадських будинках, спорудах та транспорті без захисних масок. На вулиці також не можна перебувати без документів, що посвідчують особу.

Також забороняється:

  • проведення масових заходів за участю більше однієї особи на 4 кв. метри або наповненістю залів понад 50%;
  • робота кінотеатрів та інших закладів культури з наповненістю залів понад 50%;
  • перевезення у транспорті пасажирів більше ніж 50% від кількості місць;
  • проведення дискотек, робота нічних клубів, а також святкові заходи, банкети, майстер-класи у закладах харчування;
  • робота кафе, барів ресторанів з 24:00 до 7:00, крім доставки та замовлень навинос;
  • розміщення відвідувачів у кафе, барах, ресторанах на відстані менше 2 метрів та більше 4 осіб за столом;
  • робота закладів з розміщення, крім готелів, санаторно-курортних закладів, а також реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю;
  • відвідування закладів освіти, якщо хворіє 50% учнів та персоналу;
  • проведення у закладах освіти заходів для учасників із більше ніж однієї групи чи класу та з глядачами;
  • робота спортзалів та фітнес-центрів, якщо понад 1 особа на 10 квадратних метрів, а басейнів - якщо більше 4 людей на одній доріжці для індивідуальних занять та більше 6 для спортивно-тренувальних груп;
  • відвідування установ та закладів соціального захисту.

Нагадаємо, після скасування локдауну в Києві на вулиці вийдуть додаткові патрулі, які контролюватимуть дотримання обмежень.

Крім того, з 1 травня у Києві будуть скасовані спеціальні перепустки для проїзду в громадському транспорті.

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