Київ виходить з локдауну: що залишиться під забороною з 1 травня

Так, з опівночі суботи у Києві буде заборонено перебувати у громадських будинках, спорудах та транспорті без захисних масок. На вулиці також не можна перебувати без документів, що посвідчують особу.
Також забороняється:
проведення масових заходів за участю більше однієї особи на 4 кв. метри або наповненістю залів понад 50%;
робота кінотеатрів та інших закладів культури з наповненістю залів понад 50%;
перевезення у транспорті пасажирів більше ніж 50% від кількості місць;
проведення дискотек, робота нічних клубів, а також святкові заходи, банкети, майстер-класи у закладах харчування;
робота кафе, барів ресторанів з 24:00 до 7:00, крім доставки та замовлень навинос;
розміщення відвідувачів у кафе, барах, ресторанах на відстані менше 2 метрів та більше 4 осіб за столом;
робота закладів з розміщення, крім готелів, санаторно-курортних закладів, а також реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю;
відвідування закладів освіти, якщо хворіє 50% учнів та персоналу;
проведення у закладах освіти заходів для учасників із більше ніж однієї групи чи класу та з глядачами;
робота спортзалів та фітнес-центрів, якщо понад 1 особа на 10 квадратних метрів, а басейнів - якщо більше 4 людей на одній доріжці для індивідуальних занять та більше 6 для спортивно-тренувальних груп;
відвідування установ та закладів соціального захисту.