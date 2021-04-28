ТРЦ, школы, транспорт: Киев ослабляет карантин с 1 мая

По его словам, школы и детские сады тоже восстанавливают свою работу, но с 5 мая. Также общественный транспорт сможет работать без спецпропусков с 1 мая.

"Об ограничениях. Сегодня утром комиссия ТЭР и ЧС приняла решение об ослаблении противоэпидемиологических мер в столице. Мы надеемся, что государственная комиссия ТЭР и ЧС примет решение о выходе столицы с "красной" зоны", - заявил Кличко.

Также с 1 мая возобновят работу учреждения торговли, ТРЦ, рынки, ярмарки, кафе, рестораны и фитнес-центры.

По словам Кличко, локдаун в Киеве дал положительные результаты, и количество новых случаев заболевания начало снижаться. Но в столице до сих пор много смертельных случаев от коронавируса и тяжелых больных.