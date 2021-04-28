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ТРЦ, школи, транспорт: Київ послаблює карантин з 1 травня

Автор: Анастасія Рокитна

Місцева влада Києва прийняла рішення послабити локдаун у місті. В Києві відміняють спецперепустки в громадському транспорті.

Про це повідомив під час брифінгу мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, школи та дитячі сади теж відновлюють свою роботу, але з 5 травня. Також громадський транспорт зможе працювати без спецперепусток з 1 травня.

"Щодо обмежень. Сьогодні вранці комісія ТЕБ і НС прийняла рішення про послаблення протиепідеміологічних заході в столиці. Ми сподіваємось, що державна комісія ТЕБ і НС прийме рішення про виведення столиці з "червоної" зони", - заявив Кличко.

Також з 1 травня відновлять роботу заклади торговлі, ТРЦ, ринки, ярмарки, кафе, ресторани та фітнес-центри.

За словами Кличка, локдаун в Києві дав позитивні результати, і кількість нових випадків захворювання почала знижуватися. Але в столиці досі багато смертельних випадків від коронавірусу і важких хворих.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Київ стане наступним регіоном, який вийде з "червоної" зони карантину.

Нагадаємо, в Україні виявили 9590 нових випадків коронавірусу за минулу добу. Найбільше нових заражень у Києві, Донецькій та Харківській областях.

За прогнозами Міністерства охорони здоров'я України "червону" зону покинуть Київ і п'ять областей.

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