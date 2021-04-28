ТРЦ, школи, транспорт: Київ послаблює карантин з 1 травня

За його словами, школи та дитячі сади теж відновлюють свою роботу, але з 5 травня. Також громадський транспорт зможе працювати без спецперепусток з 1 травня.

"Щодо обмежень. Сьогодні вранці комісія ТЕБ і НС прийняла рішення про послаблення протиепідеміологічних заході в столиці. Ми сподіваємось, що державна комісія ТЕБ і НС прийме рішення про виведення столиці з "червоної" зони", - заявив Кличко.

Також з 1 травня відновлять роботу заклади торговлі, ТРЦ, ринки, ярмарки, кафе, ресторани та фітнес-центри.

За словами Кличка, локдаун в Києві дав позитивні результати, і кількість нових випадків захворювання почала знижуватися. Але в столиці досі багато смертельних випадків від коронавірусу і важких хворих.