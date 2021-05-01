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Киев вышел из локдауна: что и как работает (список)

Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня Киев ослабил жесткие карантинные ограничения. В городе разрешили работу общественного транспорта без спецпропусков.

Какие ограничения сняли, в материале РБК-Украина.

С 1 мая в Киеве разрешили работу:

  • заведений торговли,
  • торгово-развлекательных центров,
  • рынков,
  • ярмарок,
  • кафе и ресторанов,
  • спортивных залов и фитнес-центров,
  • работу кинотеатров, других учреждений культуры,
  • проведение массовых мероприятий,
  • Центров предоставления административных услуг (по предварительной записи через электронные сервис).

Кроме того, в городе отменяют спецпропуски для общественного транспорта. А школы и детсады откроют с 5 мая.

С 5 мая восстанавливается:

  • образовательный процесс в помещениях учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного, профессионального (профессионально-технического), высшего образования;
  • прием документов для зачисления детей в первые классы;
  • проведение профессионально-практической подготовки и государственной квалификационной аттестации в учреждениях профессионального (профессионально-технического) образования,
  • проведение аттестации соискателей высшего образования;
  • получение документов о профессиональном (профессионально-техническом), высшем образовании;
  • участие в публичной защите научных достижений в форме диссертаций и соответствующих подготовительных мероприятиях;
  • предоставление социальных услуг;
  • работа по обслуживанию граждан в ЦПАУ, ЦКС, отделах государственной регистрации актов гражданского состояния города Киева.

Напомним, Одесская область перешла из "красной" зоны карантина в "желтую".

Кроме того, Львовская область вышла из "красной" зоны карантина.

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