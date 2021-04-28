UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Спецпропуска на транспорт в Киеве отменяют: названа дата

Автор: Игорь Литвиненко

Местная власть Киева приняла решение об ослаблении карантина в столице. В частности, с 1 мая будут отменены специальные пропуска для проезда в общественном транспорте.

Об этом на брифинге заявил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, весь наземный общественный транспорт и метро возобновят работу в обычном режиме.

"С 1 мая весь наземный общественный транспорт и метро возобновит перевозку пассажиров в обычном режиме с соблюдением определенных ранее противоэпидемиологических норм и правил", - заявил Кличко.

При этом мэр призвал жителей столицы пользоваться общественным транспортом "лишь в случае срочной необходимости".

Ранее в КГГА сообщали, что Киев могут вывести из "красной" зоны с 1 мая.

Подробнее о том, какие ограничения будут сняты с 1 мая - читайте в материале РБК-Украина.

Отметим, вчера министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Киев станет следующим регионом, который выйдет из "красной" зоны карантина. Соответствующее представление в Государственную комиссию по вопросам ТЭБ и ЧС подало Министерство здравоохранения

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Киевтранспорт