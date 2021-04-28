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Спецперепустки на транспорт у Києві скасовують: названо дату

Автор: Ігор Литвиненко

Місцева влада Києва прийняла рішення про послаблення карантину в столиці. Зокрема, з 1 травня будуть скасовані спеціальні перепустки для проїзду в громадському транспорті.

Про це на брифінгу заявив мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, весь наземний громадський транспорт і метро відновлять роботу в звичайному режимі.

"З 1 травня весь наземний громадський транспорт і метро відновить перевезення пасажирів у звичайному режимі з дотриманням визначених раніше протиепідеміологічних норм і правил", - заявив Кличко.

При цьому мер закликав жителів столиці користуватися громадським транспортом "лише в разі термінової необхідності".

Раніше в КМДА повідомляли, що Київ можуть вивести з "червоної" зони з 1 травня.

Детальніше про те, які обмеження будуть зняті з 1 травня - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Зазначимо, вчора міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Київ стане наступним регіоном, який вийде з "червоної" зони карантину. Відповідне подання до Державної комісії з питань ТЕБ та НС подало Міністерство охорони здоров'я.

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