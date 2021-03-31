UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Киеве могут закрыть детсады и школы: Кличко назвал условие

Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве могут усилить карантин. Мэр города Виталий Кличко заявил, что могут закрыть школы и детсады, если не улучшится COVID-статистика.

Об этом он заявил на брифинге.

Вместе с тем, в городе могут остановить работу общественного транспорта.

"Если ситуация не улучшится, то городские власти будут вынуждены ввести более жесткие карантинные ограничения. Речь идет, в первую очередь, о работе детсадов и школ", - заявил мэр города.

Кличко отметил, что власть следит за ситуацией в учебных и воспитательных заведениях. И в общем за динамикой заболевания и госпитализациями в городе.

Вместе с тем, ранее глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан сообщил, что локдаун в городе могут усилить, если Национальная академия медицинских наук не предоставит дополнительные кровати для зараженных коронавирусом.

Отметим, Киев находится в "красной" зоне карантина. В городе разрешена дистанционная учеба школьников, кроме учеников 1-4 классов, а также работа детских садов.

Напомним, в Киеве идет вторая неделя жесткого карантина. Он продлится до тех пор, пока столица не выйдет из "красной" зоны.

Отметим, в Черкассах не будут закрывать ТРЦ и парки даже в случае ужесточения карантина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины школадетский садЛокдаун
Читайте также
Локдаун в Киеве могут ужесточить в пятницу: названо условие
В Полтавской области на перемене умер школьник
Прогноз погоды