В Киеве могут закрыть детсады и школы: Кличко назвал условие

Вместе с тем, в городе могут остановить работу общественного транспорта.

"Если ситуация не улучшится, то городские власти будут вынуждены ввести более жесткие карантинные ограничения. Речь идет, в первую очередь, о работе детсадов и школ", - заявил мэр города.

Кличко отметил, что власть следит за ситуацией в учебных и воспитательных заведениях. И в общем за динамикой заболевания и госпитализациями в городе.

Вместе с тем, ранее глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан сообщил, что локдаун в городе могут усилить, если Национальная академия медицинских наук не предоставит дополнительные кровати для зараженных коронавирусом.

Отметим, Киев находится в "красной" зоне карантина. В городе разрешена дистанционная учеба школьников, кроме учеников 1-4 классов, а также работа детских садов.