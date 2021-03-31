У Києві можуть закрити дитсадки та школи: Кличко назвав умову

В Києві можуть посилити карантин. Мер міста Віталій Кличко заявив, що можуть закрити школи та дитсадки, якщо не покращиться COVID-статистика.
Про це він заявив на брифінгу.
Разом з тим, у місті можуть зупинити роботу громадського транспорту.
"Якщо ситуація не покращиться, то міська влада буде змушена запровадити більш сурові карантинні обмеження. Йдеться, в першу чергу, про роботу дитсадків та шкіл", - заявив мер міста.
Кличко зазначив, що влада слідкує за ситуацією у навчальних та виховних закладах. І загалом за динамікою захворювання та госпіталізаціями в місті.
Разом з тим, раніше голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан повідомив, що локдаун у місті можуть посилити, якщо Національна академія медичних наук не надасть додаткові ліжка для заражених коронавірусом.
Зазначимо, Київ знаходиться в "червоній" зоні карантину. У місті дозволено дистанційне навчання школярів, крім учнів 1-4 класів, а також робота дитячих садків.
Нагадаємо, в Києві йде другий тиждень жорсткого карантину. Він триватиме до тих пір, поки столиця не вийде з "червоної" зони.
Зазначимо, в Черкасах не закриватимуть ТРЦ і парки навіть в разі посилення карантину.