RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Києві можуть закрити дитсадки та школи: Кличко назвав умову

Автор: Анастасія Рокитна

В Києві можуть посилити карантин. Мер міста Віталій Кличко заявив, що можуть закрити школи та дитсадки, якщо не покращиться COVID-статистика.

Про це він заявив на брифінгу.

Разом з тим, у місті можуть зупинити роботу громадського транспорту.

"Якщо ситуація не покращиться, то міська влада буде змушена запровадити більш сурові карантинні обмеження. Йдеться, в першу чергу, про роботу дитсадків та шкіл", - заявив мер міста.

Кличко зазначив, що влада слідкує за ситуацією у навчальних та виховних закладах. І загалом за динамікою захворювання та госпіталізаціями в місті.

Разом з тим, раніше голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан повідомив, що локдаун у місті можуть посилити, якщо Національна академія медичних наук не надасть додаткові ліжка для заражених коронавірусом.

Зазначимо, Київ знаходиться в "червоній" зоні карантину. У місті дозволено дистанційне навчання школярів, крім учнів 1-4 класів, а також робота дитячих садків.

Нагадаємо, в Києві йде другий тиждень жорсткого карантину. Він триватиме до тих пір, поки столиця не вийде з "червоної" зони.

Зазначимо, в Черкасах не закриватимуть ТРЦ і парки навіть в разі посилення карантину.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України школадетский садЛокдаун
Читайте також
Локдаун у Києві можуть посилити в п'ятницю: названо умову
У Полтавській області на перерві помер школяр
Прогноз погоди