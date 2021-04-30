Киевская и Николаевская области выходят из "красной" зоны

Государственная комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение о выходе из "красной" зоны карантина Киевской и Николаевской областей. Решение вступает в силу с 1 мая.
Об этом сообщил на своем Telegram-канале министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов.
Сегодня комиссия приняла решение о выходе сразу двух областей из "красной" зоны - Киевской и Николаевской.
Ранее в Центре экономики здравоохранения Киевской школы экономики заявили о возможности сокращения "красной" зоны карантина. Житомирская, Запорожская, Полтавская, Черниговская и Харьковская области могут покинуть эту зону.
Кроме того, с 1 мая из "красной" зоны выходит Киев. Местные власти в столице также приняли решение отменить спецпропуска для проезда в транспорте и открыть школы и детсады.
Напомним, Денис Шмыгаль также анонсировал сокращение "красной" зоны карантина.
Кроме того, глава Минздрава Максим Степанов заявлял ранее, что Украина начала выход из третьей волны коронавируса.
Ранее начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан предупредил, что Украину не обойдет "индийский" штамм коронавируса.