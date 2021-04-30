Київська та Миколаївська області виходять з "червоної" зони

Державна комісія ТЕБ і НС прийняла рішення про вихід з " червоної" зони карантину Київської та Миколаївської областей. Рішення набуває чинності з 1 травня.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов.

Сьогодні комісія прийняла рішення про вихід одразу двох областей з "червоної" зони - Київської та Миколаївської.

Раніше у Центрі економіки охорони здоров’я Київської школи економіки заявили про можливість скорочення "червоної" зони карантину. Житомирська, Запорізька, Полтавська, Чернігівська та Харківська області можуть покинути цю зону.

Крім того, з 1 травня з "червоної" зони виходить Київ. Місцева влада у столиці також прийняла рішення скасувати спецперепустки для проїзду в транспорті та відкрити школи та дитсадки.