Київська та Миколаївська області виходять з "червоної" зони

Державна комісія ТЕБ і НС прийняла рішення про вихід з "червоної" зони карантину Київської та Миколаївської областей. Рішення набуває чинності з 1 травня.
Про це повідомив на своєму Telegram-каналі міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов.
Сьогодні комісія прийняла рішення про вихід одразу двох областей з "червоної" зони - Київської та Миколаївської.
Раніше у Центрі економіки охорони здоров’я Київської школи економіки заявили про можливість скорочення "червоної" зони карантину. Житомирська, Запорізька, Полтавська, Чернігівська та Харківська області можуть покинути цю зону.
Крім того, з 1 травня з "червоної" зони виходить Київ. Місцева влада у столиці також прийняла рішення скасувати спецперепустки для проїзду в транспорті та відкрити школи та дитсадки.
Нагадаємо, Денис Шмигаль також анонсував скорочення "червоної" зони карантину.
Крім того, голова МОЗ Максим Степанов заявляв раніше, що Україна розпочала вихід з третьої хвилі коронавірусу.
Раніше начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан попередив, що Україну не омине "індійський" штам коронавірусу.