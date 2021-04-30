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Київська та Миколаївська області виходять з "червоної" зони

Автор: Анастасія Рокитна

Державна комісія ТЕБ і НС прийняла рішення про вихід з "червоної" зони карантину Київської та Миколаївської областей. Рішення набуває чинності з 1 травня.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов.

Сьогодні комісія прийняла рішення про вихід одразу двох областей з "червоної" зони - Київської та Миколаївської.

Раніше у Центрі економіки охорони здоров’я Київської школи економіки заявили про можливість скорочення "червоної" зони карантину. Житомирська, Запорізька, Полтавська, Чернігівська та Харківська області можуть покинути цю зону.

Крім того, з 1 травня з "червоної" зони виходить Київ. Місцева влада у столиці також прийняла рішення скасувати спецперепустки для проїзду в транспорті та відкрити школи та дитсадки.

Нагадаємо, Денис Шмигаль також анонсував скорочення "червоної" зони карантину.

Крім того, голова МОЗ Максим Степанов заявляв раніше, що Україна розпочала вихід з третьої хвилі коронавірусу.

Раніше начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан попередив, що Україну не омине "індійський" штам коронавірусу.

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