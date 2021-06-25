В Китае заявили о худшей эффективности своих вакцин против штамма Delta

Вакцины от коронавируса, выпущенные китайскими производителями, хуже защищают организм от штамма Delta. Об этом рассказал китайский исследователь, бывший заместитель директора Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Фэн Цзицзянь.
Об этом пишет Reuters.
Выступая по Центральному телевидению Китая Фэн Цзицзянь сказал, что антитела, вызванные двумя китайскими вакцинами против COVID-19, менее эффективны против варианта Delta по сравнению с другими штаммами. Однако китайские вакцины по-прежнему обеспечивают защиту организма от коронавируса.
Delta
Цзицзянь подчеркнул, что во время вспышки в
Напомним, что в Чили рассматривают возможность использования трех доз вакцины Sinovac, чтоб получить лучшую защиту от коронавируса. Проблема в том, что эта страна сделала ставку на использование в основном китайской вакцины.
Ранее сообщалось, что эпидемиолог в Украине рассказала, нужна ли третья доза от коронавируса.