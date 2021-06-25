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В Китае заявили о худшей эффективности своих вакцин против штамма Delta

Автор: Наталья Скороход

Вакцины от коронавируса, выпущенные китайскими производителями, хуже защищают организм от штамма Delta. Об этом рассказал китайский исследователь, бывший заместитель директора Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Фэн Цзицзянь.

Об этом пишет Reuters.

Выступая по Центральному телевидению Китая Фэн Цзицзянь сказал, что антитела, вызванные двумя китайскими вакцинами против COVID-19, менее эффективны против варианта Delta по сравнению с другими штаммами. Однако китайские вакцины по-прежнему обеспечивают защиту организма от коронавируса.

Delta

Цзицзянь подчеркнул, что во время вспышки в

Напомним, что в Чили рассматривают возможность использования трех доз вакцины Sinovac, чтоб получить лучшую защиту от коронавируса. Проблема в том, что эта страна сделала ставку на использование в основном китайской вакцины.

Ранее сообщалось, что эпидемиолог в Украине рассказала, нужна ли третья доза от коронавируса.

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Вакцина