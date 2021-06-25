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У Китаї заявили про гіршу ефективність своїх вакцин проти штаму Delta

Автор: Наталья Скороход

Вакцини від коронавірусу, випущені китайськими виробниками, гірше захищають організм від штаму Delta. Про це розповів китайський дослідник, колишній заступник директора Китайського центру з контролю і профілактики захворювань Фен Цзіцзянь.

Про це пише Reuters.

Виступаючи на Центральному телебаченні Китаю Фен Цзіцзянь сказав, що антитіла, викликані двома китайськими вакцинами проти COVID-19, менш ефективні проти варіанту Delta в порівнянні з іншими штамами. Однак китайські вакцини, як і раніше, забезпечують захист організму від коронавірусу.

Delta

Цзіцзянь підкреслив, що під час спалаху в

Нагадаємо, що в Чилі розглядають можливість використання трьох доз вакцини Sinovac, щоб отримати кращий захист від коронавірусу. Проблема в тому, що ця країна зробила ставку на використання в основному китайської вакцини.

Раніше повідомлялося, що епідеміолог в Україні розповіла, чи потрібна третя доза від коронавірусу.

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Вакцина