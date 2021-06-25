У Китаї заявили про гіршу ефективність своїх вакцин проти штаму Delta

Вакцини від коронавірусу, випущені китайськими виробниками, гірше захищають організм від штаму Delta. Про це розповів китайський дослідник, колишній заступник директора Китайського центру з контролю і профілактики захворювань Фен Цзіцзянь.
Про це пише Reuters.
Виступаючи на Центральному телебаченні Китаю Фен Цзіцзянь сказав, що антитіла, викликані двома китайськими вакцинами проти COVID-19, менш ефективні проти варіанту Delta в порівнянні з іншими штамами. Однак китайські вакцини, як і раніше, забезпечують захист організму від коронавірусу.
Delta
Цзіцзянь підкреслив, що під час спалаху в
Нагадаємо, що в Чилі розглядають можливість використання трьох доз вакцини Sinovac, щоб отримати кращий захист від коронавірусу. Проблема в тому, що ця країна зробила ставку на використання в основному китайської вакцини.
Раніше повідомлялося, що епідеміолог в Україні розповіла, чи потрібна третя доза від коронавірусу.