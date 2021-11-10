Кличко снова даст срочный брифинг из-за коронавируса в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко снова даст срочный брифинг из-за ситуации с коронавирусом в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

Сообщается, что сегодня в 11:00 пройдет срочный онлайн-брифинг Кличко по ситуации с коронавирусом в столице.

Напомним, в Киеве за минувшие сутки зафиксировали 73 летальных случая от COVID-19, и это самый большой показатель в столице с начала пандемии. Кроме того, выявлено 1 740 новых заражений.

При этом в целом по стране выявили более 23 тысяч новых случаев COVID и 816 летальных исходов.