Кличко знову дасть терміновий брифінг через коронавірус у Києві

Мер Києва Віталій Кличко знову дасть терміновий брифінг через ситуацію з коронавірусом у Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

Повідомляється, що сьогодні об 11:00 пройде терміновий онлайн-брифінг Кличка щодо ситуації з коронавірусом у столиці.

Нагадаємо, у Києві за минулу добу зафіксували 73 летальні випадки від COVID-19, і це найбільший показник у столиці з початку пандемії. Крім того, виявлено 1740 нових заражень.

При цьому загалом по країні виявили понад 23 тисячі нових випадків COVID і 816 смертей.