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Коболев заболел коронавирусом

Автор: РБК-Украина

Глава правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заболел коронавирусом. Диагноз подтвердился после командировки.

Об этом он сообщил в своем Facebook.

"Очередной COVID-антирекорд в Украине и я, к сожалению, часть этой статистики. Как говорили эпидемиологи, коллективный иммунитет сформируется, когда 70% общества перенесут болезнь. Поэтому мы были готовы к этой реальности - и как компания, и я лично", - отметил Коболев.

Он добавил, что чувствует себя хорошо, а все встречи и интервью перенес в онлайн. Он также уточнил, что менеджмент и сотрудники "Нафтогаза" преимущественно на дистанционной работе еще с марта. На время самоизоляции его обязанности будет исполнять Сергей Перелома.

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"Из деталей: вчера прилетел из командировки, сдал тест, до результата нигде не появлялся. Положительный результат получил час назад, предупредил всех, с кем контактировал", - добавил Коболев.

Напомним, ранее лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко заболел коронавирусом.

Кроме того, в ночь на 2 октября стало известно, что COVID-19 заразился и президент США Дональд Трамп.

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